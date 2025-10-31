Ракетний есмінець USS Gravely і великий десантний корабель USS Iwo Jima ВМС США зайняли в Карибському морі позиції, з яких можна завдавати ударів по території Венесуели.

Про це повідомило видання Newsweek з посиланням на дані супутникових знімків.

Кораблі США підійшли до берегів Венесуели

– США нарощують військово-морську присутність у Карибському морі. Супутникові дані показують, що USS Gravely і USS Iwo Jima тепер перебувають на відстані удару від Венесуели, – йдеться у заяві.

Спочатку ці кораблі рухалися на захід від Гренади, де їх помітили раніше. Тепер вони плавають у 200 км від венесуельського острова Орчіла, де розташовані авіабази та радари.

Зараз ці об’єкти потрапляють в зону можливих високоточних ударів або десантних операцій американських військ. Зокрема, на борту USS Iwo Jima перебуває понад 1,6 тис. морських піхотинців.

До четверга USS Gravely перебував у Тринідаді та Тобаго. Влада США наполягала, що це був звичайний візит в рамках спільних дій у боротьбі з наркотиками, але в Каракасі його розглядали як акт агресії.

У виданні пояснили, що США можуть виконувати висадки морського десанту, рейди та перехоплення морських цілей завдяки наявності в регіоні десантного транспорту-дока USS San Antonio та десантно-вертолітного корабля USS Fort Lauderdale.

До складу угруповання входять, зокрема, винищувачі AV-8B Harrier Корпусу морської піхоти США, ударні вертольоти Bell AH-1Z Viper та конвертоплани Bell Boeing V-22 Osprey.

Чи справді США визначили цілі ударів по Венесуелі

Президент США Дональд Трамп заперечив, що розглядає можливість завдання ударів по Венесуелі, що суперечить попереднім повідомленням ЗМІ про те, що він схвалив такий крок, пише Bloomberg.

Нещодавно іноземні видання повідомили, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об’єкти у Венесуелі, а удари можуть бути завдані в будь-який момент.

Крім цього, The Wall Street Journal зазначало, що адміністрація Білого дому визначила потенційні цілі, але поки не ухвалила рішення про те, чи варто їх завдавати.

Раніше, відповідаючи на питання про ці повідомлення, речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що неназвані джерела не знають, про що говорять, а будь-яка офіційна заява буде зроблена Трампом.

