В Белом доме опровергли заявления со стороны Будапешта о якобы бессрочном освобождении Венгрии от американских санкций на импорт российской нефти и газа.

В Вашингтоне подчеркнули, что речь идет только о годовом исключении для Венгрии, пишет агентство Reuters.

США об освобождении Будапешта от санкций

Агентство указывает, что разногласия возникли после визита венгерской делегации в США.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook назвал переговоры полностью успешными и заявил, что премьер страны Виктор Орбан якобы добился бессрочного ослабления санкций.

– Премьер-министр четко сказал: во время встречи с президентом США нам подтвердили бессрочное освобождение от санкций, – написал Сийярто.

Однако представитель Белого дома в комментарии Reuters опроверг эти утверждения, отметив, что исключение будет действовать только в течение одного года.

По информации Вашингтона, договоренность также предусматривает, что Венгрия обязуется диверсифицировать энергоснабжение и закупить американский сжиженный природный газ примерно на $600 млн.

7 ноября в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Орбаном, после которой венгерский премьер заявил, что Будапешт получил гарантии от США об исключении страны из-под действия санкций против российских энергоносителей.

