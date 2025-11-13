Сполучені Штати фактично вичерпали потенціал для запровадження нових санкцій проти Росії, і тепер основна увага Вашингтона зосереджена на забезпеченні виконання вже чинних обмежень.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Канаді.

Рубіо про санкції проти РФ

– З нашого боку особливо вже немає на що накладати санкції. Ми запровадили обмеження на їхні найбільші нафтові компанії – саме цього всі очікували. Чесно кажучи, я не знаю, що ще можна зробити. В цьому плані у нас майже вичерпані можливості для нових санкцій, – зазначив він.

Водночас, за словами держсекретаря, певний потенціал для подальших дій ще зберігається у європейських партнерів США. Саме вони, на його думку, можуть активніше тиснути на так званий тіньовий флот, який Росія використовує для обходу нафтових санкцій.

Коментуючи дії Росії, Рубіо зазначив, що Кремль “чітко продемонстрував свої наміри – захопити решту Донеччини”, що, як він наголосив, є абсолютно неприйнятним для України.

Він також додав, що ракетні удари РФ мають на меті зруйнувати енергетичну інфраструктуру та деморалізувати українське населення.

Рубіо підтвердив, що Сполучені Штати постійно координують з Україною питання підтримки енергосистеми, зокрема постачання необхідного обладнання та засобів оборони для її захисту від російських атак.

Держсекретар зазначив, що проблемою залишається те, що обладнання, яке встановлюють для підтримки енергосистеми, часто знищується вже через тиждень після встановлення – і така ситуація триває протягом останніх двох-трьох років.

