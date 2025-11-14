Трамп приказал действовать: Хэгсет объявил о начале операции Южное копье
Министр войны США Пит Хэгсет заявил, что президент Дональд Трамп приказал начать операцию под названием Южное копье.
Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
США начинают операцию Южное копье
– Сегодня я объявляю об операции Южное копье, — говорится в сообщении Хэгсета.
Миссия будет проходить под руководством Объединенной оперативной группы Южное копье и Южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM).
По словам Хэгсета, она “защищает нашу Родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и защищает нашу Родину от наркотиков, которые убивают наших людей”.
– Западное полушарие – это сосед Америки, и мы будем его защищать, – написал Хэгсет.
Глава Пентагона не предоставил больше деталей, но CBS News писало, что Трампа проинформировали об обновленных вариантах военных операций против Венесуэлы, в частности наземных ударах по стране, запланированных “на ближайшие дни”.
Ранее на этой неделе ударная группа авианосца ВМС США Джеральд Форд вошла в зону ответственности Южного командования США.
Это командование отвечает за операции в Карибском бассейне и Южной Америке. Форд усилил группировку, в которую уже входят эсминцы, военная авиация и подразделения специального назначения.