Министр войны США Пит Хэгсет заявил, что президент Дональд Трамп приказал начать операцию под названием Южное копье.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

США начинают операцию Южное копье

– Сегодня я объявляю об операции Южное копье, — говорится в сообщении Хэгсета.

Миссия будет проходить под руководством Объединенной оперативной группы Южное копье и Южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM).

По словам Хэгсета, она “защищает нашу Родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и защищает нашу Родину от наркотиков, которые убивают наших людей”.

– Западное полушарие – это сосед Америки, и мы будем его защищать, – написал Хэгсет.

Глава Пентагона не предоставил больше деталей, но CBS News писало, что Трампа проинформировали об обновленных вариантах военных операций против Венесуэлы, в частности наземных ударах по стране, запланированных “на ближайшие дни”.

Ранее на этой неделе ударная группа авианосца ВМС США Джеральд Форд вошла в зону ответственности Южного командования США.

Это командование отвечает за операции в Карибском бассейне и Южной Америке. Форд усилил группировку, в которую уже входят эсминцы, военная авиация и подразделения специального назначения.

