Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що президент Дональд Трамп наказав почати операцію під назвою Південний спис.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

США розпочинають операцію Південний спис

– Сьогодні я оголошую про операцію Південний спис, – йдеться у повідомленні Гегсета.

Місія відбудеться під керівництвом Об’єднаної оперативної групи Південний спис та Південного командування Збройних сил США (SOUTHCOM).

Зараз дивляться

За словами Гегсета, вона “захищає нашу Батьківщину, усуває наркотерористів з нашої півкулі та захищає нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей”.

– Західна півкуля – це сусід Америки, і ми будемо її захищати, – написав Гегсет.

Глава Пентагону не надав більше деталей, але CBS News писало, що Трампа проінформували про оновлені варіанти військових операцій проти Венесуели, зокрема наземні удари по країні, заплановані “на найближчі дні”.

Раніше цього тижня ударна група авіаносця ВМС США Джеральд Форд увійшла до зони відповідальності Південного командування США.

Це командування відповідає за операції в Карибському басейні та Південній Америці. Форд посилив угруповання, до якого вже входять есмінці, військова авіація та підрозділи спеціального призначення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.