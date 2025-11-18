Міністерство фінансів США заявило, що санкції Вашингтона проти російських нафтових компаній Роснефть та Лукойл уже зменшують доходи Росії від нафти й, імовірно, скоротять обсяги продажу російської нафти в довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вплив санкцій США на доходи РФ

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) заявило, що аналіз початкового впливу санкцій на ринок, оголошених 22 жовтня, показав, що вони “досягають свого задуму – знижують доходи Росії, зменшуючи ціну на російську нафту, а отже, і здатність країни фінансувати свою воєнну кампанію проти України”.

Зараз дивляться

Це рішення Мінфіну США стало одним із найсильніших санкцій з боку Вашингтону з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року та першими прямими санкціями проти Росії, запровадженими президентом Дональдом Трампом після вступу на посаду у січні.

Санкції встановлюють крайню дату 21 листопада для компаній, щоб припинити співпрацю з компаніями Роснефть та Лукойл. Порушників можуть відключити від фінансової системи, що базується на доларах.

Водночас залишалося незрозумілим, як Міністерство фінансів буде забезпечувати виконання санкцій. Двома найбільшими покупцями російської нафти були Китай та Індія.

В аналізі OFAC зазначено, що кілька ключових сортів російської нафти продаються за багаторічно низькими цінами, але майже десяток великих індійських та китайських покупців російської нафти оголосили про наміри тимчасово призупинити закупівлі на поставки у грудні.

Нагадаємо, у жовтні США оголосили новий пакет санкцій проти російських енергетичних гігантів Роснефть і Лукойл. Під санкції також потрапили 36 дочірніх компаній двох великих корпорацій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.