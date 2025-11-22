Американские чиновники предупредили НАТО, что они рассчитывают подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к подписанию “мирного плана” в ближайшие дни.

США предупредили НАТО о “мирном плане” для Украины

Как пишет The Guardian со ссылкой на источники, США предупредили представителей НАТО, что если Киев не подпишет “мирный план”, то в будущем его ждет гораздо худшее соглашение.

Министр армии США Дэн Дрисколл проинформировал послов стран НАТО на встрече в Киеве после переговоров с Зеленским и телефонного звонка из Белого дома, что не бывает идеального соглашения, но его нужно заключить как можно скорее, рассказал один из собеседников.

Однако ряд европейских послов поставили под сомнение уместность содержания такого “мирного плана” и то, как США вели переговоры с Россией, не информируя союзников.

— Это была ужасная встреча. Снова был аргумент: у вас нет карт, — сказал источник, имея в виду предыдущее заявление президента США Дональда Трампа во время спора с Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале.

Министр армии США Дэн Дрисколл, которого Трамп назначил своим специальным представителем, заявил, что американский президент хочет мира уже сейчас.

— Чем больше поваров на кухне, тем сложнее с этим справиться, — сказал он, по словам присутствующего источника.

Предлагаемое соглашение содержит ряд положений, которые будут неприемлемы для Украины, включая передачу территорий, оккупированных Россией, пишет издание, а также дополнительных земель, находящихся под контролем Киева. Оно также предусматривает амнистию за все военные преступления, совершенные во время войны.

Временная поверенная в делах США в Киеве Джули Дэвис, которая присутствовала на встрече, заявила другим дипломатам, что, хотя условия соглашения являются тяжелыми для Украины, у нее не было другого выбора, кроме как согласиться, иначе в будущем ситуация ухудшится.

— Соглашение не станет лучше, а будет еще хуже, — сказала она.

Трамп хочет, чтобы Зеленский согласился на сделку до Дня благодарения, который приходится на четверг, 27 ноября.

Сообщается, что план был разработан помощником Трампа Стивом Уиткоффом и советником Кремля Кириллом Дмитриевым. Ожидается, что Дрисколл вскоре отправится в Россию для обсуждения плана.

