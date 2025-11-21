Белый дом настаивает на том, чтобы “мирный план” США был подписан ко Дню благодарения, до 27 ноября.

США настаивают на принятии Украиной “мирного плана” до 27 ноября

Трамп не собирается снимать с РФ санкции, однако настаивает на принятии Украиной “мирного плана” до четверга, 27 ноября. При этом он отметил, что эта дата не является окончательной.

— Знаете, у меня было много дедлайнов, но если все идет хорошо, мы склонны их продлевать. И четверг, по нашему мнению, является подходящим днем, — сказал Трамп в шоу Брайана Килмида на Радио FoxNews в пятницу, отвечая на вопрос ведущего, действительно ли он выбрал следующий четверг “свободным дедлайном” для Украины.

На вопрос, не отменит ли он уже введенные против РФ санкции, пока ждет принятия этого 28-пунктного плана, Трамп ответил отрицательно: “Нет, нет, против них будут очень сильные санкции”.

— Они вступят в силу очень скоро и они очень мощные. Они делают продажу нефти очень сложной. Ведь вся их экономика базируется на нефти. Но нет, я не собираюсь делать ничего такого, чтобы отменить санкции, — отметил Трамп.

При этом, как сообщает издание Axios, Зеленский выразил готовность к переговорам с администрацией Трампа.

Напомним, что в пятницу, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом предложенный мирный план для Украины. Как сообщил глава украинского государства, стороны договорились, что в контексте “мирного плана” вместе с США и Европой будут работать на уровне советников.

По словам двух информированных источников, этот разговор стал важным контактом самого высокого уровня между США и Украиной относительно нового плана.

Перед этим, 19 ноября, высокопоставленные чиновники Пентагона прибыли в Киев с необъявленным визитом для обсуждения мирных усилий с Зеленским.

А вчера СМИ со ссылкой на источники предоставили детали так называемого мирного плана, над которым работали представители России и США.

