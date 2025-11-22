Американські чиновники попередили НАТО, що вони розраховують підштовхнути президента України Володимира Зеленського до підписання “мирного плану” найближчими днями.

США попередили НАТО щодо “мирного плану” для України

Як пише The Guardian з посиланням на джерела, США попередили представників НАТО, що якщо Київ не підпише “мирний план”, то в майбутньому на нього чекає набагато гірша угода.

Міністр армії США Ден Дрісколл поінформував послів країн НАТО на зустрічі в Києві після переговорів із Зеленським і телефонного дзвінка з Білого дому, що не буває ідеальної угоди, але її потрібно укласти якомога швидше, розповів один із співрозмовників.

Зараз дивляться

Однак низка європейських послів поставили під сумнів доречність змісту такого “мирного плану” і те, як США вели переговори з Росією, не інформуючи союзників.

– Це була жахлива зустріч. Знову був аргумент: у вас немає карт, – сказало джерело, маючи на увазі попередню заяву президента США Дональда Трампа під час суперечки із Володимиром Зеленським в Білому домі в лютому.

Міністр армії США Ден Дрісколл, якого Трамп призначив своїм спеціальним представником, заявив, що американський президент хоче миру вже зараз.

– Чим більше кухарів на кухні, тим складніше з цим впоратися, – сказав він, за словами присутнього джерела.

Пропонована угода містить низку положень, які будуть неприйнятними для України, включаючи передавання територій, окупованих Росією, пише видання, а також додаткових земель, які перебувають під контролем Києва. Вона також передбачає амністію за всі воєнні злочини, скоєні під час війни.

Тимчасова повірена у справах США в Києві Джулі Девіс, яка була присутня на зустрічі, заявила іншим дипломатам, що, хоча умови угоди є важкими для України, однак у неї не було іншого вибору, крім як погодитися, інакше в майбутньому ситуація погіршиться.

– Угода не стане кращою, а буде ще гіршою, – сказала вона.

Трамп хоче, щоб Зеленський погодився на угоду до Дня подяки, який припадає на четвер, 27 листопада.

Повідомляється, що план був розроблений помічником Трампа Стівом Віткоффом і радником Кремля Кирилом Дмитрієвим. Очікується, що Дрісколл незабаром відправиться до Росії для обговорення плану.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.