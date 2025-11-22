США попередили НАТО, що вимагають від Києва підписати “мирний план” найближчими днями
- США попередили НАТО, що планують змусити Володимира Зеленського підписати "мирний план" вже найближчими днями.
- Американські чиновники заявили, що якщо Україна не погодиться зараз, то отримає набагато гіршу угоду в майбутньому.
Американські чиновники попередили НАТО, що вони розраховують підштовхнути президента України Володимира Зеленського до підписання “мирного плану” найближчими днями.
США попередили НАТО щодо “мирного плану” для України
Як пише The Guardian з посиланням на джерела, США попередили представників НАТО, що якщо Київ не підпише “мирний план”, то в майбутньому на нього чекає набагато гірша угода.
Міністр армії США Ден Дрісколл поінформував послів країн НАТО на зустрічі в Києві після переговорів із Зеленським і телефонного дзвінка з Білого дому, що не буває ідеальної угоди, але її потрібно укласти якомога швидше, розповів один із співрозмовників.
Однак низка європейських послів поставили під сумнів доречність змісту такого “мирного плану” і те, як США вели переговори з Росією, не інформуючи союзників.
– Це була жахлива зустріч. Знову був аргумент: у вас немає карт, – сказало джерело, маючи на увазі попередню заяву президента США Дональда Трампа під час суперечки із Володимиром Зеленським в Білому домі в лютому.
Міністр армії США Ден Дрісколл, якого Трамп призначив своїм спеціальним представником, заявив, що американський президент хоче миру вже зараз.
– Чим більше кухарів на кухні, тим складніше з цим впоратися, – сказав він, за словами присутнього джерела.
Пропонована угода містить низку положень, які будуть неприйнятними для України, включаючи передавання територій, окупованих Росією, пише видання, а також додаткових земель, які перебувають під контролем Києва. Вона також передбачає амністію за всі воєнні злочини, скоєні під час війни.
Тимчасова повірена у справах США в Києві Джулі Девіс, яка була присутня на зустрічі, заявила іншим дипломатам, що, хоча умови угоди є важкими для України, однак у неї не було іншого вибору, крім як погодитися, інакше в майбутньому ситуація погіршиться.
– Угода не стане кращою, а буде ще гіршою, – сказала вона.
Трамп хоче, щоб Зеленський погодився на угоду до Дня подяки, який припадає на четвер, 27 листопада.
Повідомляється, що план був розроблений помічником Трампа Стівом Віткоффом і радником Кремля Кирилом Дмитрієвим. Очікується, що Дрісколл незабаром відправиться до Росії для обговорення плану.