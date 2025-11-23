В Вашингтоне на улицы вышли сотни людей, несогласных с политикой президента США Дональда Трампа. Люди вышли с плакатами, на которых призывали его уйти в отставку.

Об этом сообщает издание Суспільне.

В США протесты против Трампа

Протест в Вашингтоне состоялся на фоне скандала вокруг файлов Джеффри Эпштейна, где фигурируют имена влиятельных лиц, на фоне антииммиграционных рейдов федеральной миграционной службы и публикации «мирного плана» по урегулированию войны между Украиной и Россией.

Сейчас смотрят

Протестующие вышли с плакатами: Трамп должен уйти сейчас: Ты либо защищаешь Америку, либо Трампа – нельзя делать и то, и другое; Импичмент для их задниц! Держи линию!; Трамп только что продал Украину.

– Я здесь потому, что в оппозиции ко всему, что делает Дональд Трамп. Особенно я возмущен тем, что он дает Украине дедлайн для подписания того, что он называет соглашением. Это не «соглашение», это капитуляция Путину. Это отвратительно, что он просит украинцев подписать соглашение, к разработке которого не приложили руку ни они, ни европейские союзники, — рассказал протестующий Гарри Раш.

Он добавил, что, по его мнению, Трамп просто пытается восстановить собственное величие.

Протестующий говорит, что из-за объявленного ко Дню Благодарения дедлайна он и использовал на плакате изображение индейки. По его словам, ситуация невыносима, он солидарен с Украиной и ждет дня, когда она вытолкнет Россию со своей территории.

Еще один протестующий, Джереми, отметил, что именно тема импичмента побудила его выйти на протест. Он добавил, что не поддерживает объявленный мирный план.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.