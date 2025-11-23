У Вашингтоні на вулиці вийшли сотні людей, незгодних із політикою президента США Дональда Трампа. Люди вийшли з плакатами, на яких закликали його піти у відставку.

Про це повідомляє видання Суспільне.

У США протести проти Трампа

Протест у Вашингтоні відбувся на тлі скандалу навколо файлів Джефрі Епштейна, де фігурують імена впливових осіб, на тлі антиіміграційних рейдів федеральної міграційної служби та публікації “мирного плану” щодо врегулювання війни між Україною та Росією.

Протестувальники вийшли з плакатами: Трамп має піти зараз: Ти або захищаєш Америку, або Трампа – не можна робити і те, і те; Імпічмент для їхніх дуп! Тримай лінію!; Трамп щойно продав Україну.

– Я тут тому, що в опозиції до всього, що робить Дональд Трамп. Особливо я обурений тим що він дає Україні дедлайн для підписання того, що він називає угода. Це не “угода”, це капітуляція Путіну. Це огидно, що він просить українців підписати угоду, до розробки якої не доклалися ані вони, ані європейські союзники, —розповів протестувальник Гаррі Раш.

Він додав, що, на його думку, Трамп просто намагається відновити власну велич.

Протестувальник каже, що через оголошений до Дня Подяки дедлайн він і використав на плакаті зображення індички. За його словами, ситуація є нестерпною, він солідарний з Україною та чекає на день, коли вона виштовхне Росію зі своєї території.

Ще один протестувальник, Джеремі, зазначив, що саме тема імпічменту спонукала його вийти на протест. Він додав, що не підтримує оголошений мирний план.

