На сайте Белого дома появился раздел с перечнем СМИ, которые якобы распространяют “фейковые новости”. Среди них оказались многие ведущие издания.

Об этом стало известно из сайта Белого дома.

Белый дом создал раздел “Зал позора” для СМИ

В пятницу Белый дом запустил новый раздел “Зал позора” нарушителей на своем официальном сайте, в котором публично критикует медиаорганизации и журналистов, которые, по его мнению, исказили освещение событий.

В верхней части страницы размещен текст: Обманчивые. Предвзятые. Развенчанные.

В разделе указали издания Boston Globe, CBS News и The Independent “медиа-нарушителями недели”, обвиняя их в неточном освещении комментариев Трампа о шести демократических чиновниках, которые опубликовали видео, в котором призывали военных не выполнять незаконные приказы.

Белый дом отнес к Залу позора нарушителей Washington Post, CBS News, CNN и MSNBC (MS Now).

Каждая статья классифицирована по таким категориям, как “предвзятость”, “недобросовестность” или “бессмысленность левых”. Сейчас Washington Post занимает первое место в рейтинге нарушителей, а MSNBC и CBS News – второе и третье.

Также нарушителями назвали Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico и Axios, которых обвиняют в предвзятости или дезинформации.

Запуск веб-сайта стал очередной эскалацией длительных атак Трампа на СМИ после судебных исков против Wall Street Journal и New York Times, юридических соглашений с ABC и CBS, а также его неоднократных упоминаний о крупных новостных агентствах как о “врагах народа”.

В последние недели Трамп также усилил свои личные нападки на журналисток. В начале этого месяца он назвал корреспондентку Bloomberg News “свинкой” во время перепалки на борту Air Force One после того, как президенту задали вопрос о делах Эпштейна.

