На сайті Білого дому з’явився розділ з переліком медіа, що нібито поширюють “фейкові новини”. Серед них опинилися багато провідних видань.

Про це стало відомо із сайту Білого дому.

Білий зробив розділ “Зал ганьби” для медіа

У п’ятницю Білий дім запустив новий розділ “Зал ганьби” порушників на своєму офіційному сайті, в якому публічно критикує медіаорганізації та журналістів, які, на його думку, спотворили висвітлення подій.

Зараз дивляться

У верхній частині сторінки розміщено текст: Оманливі. Упереджені. Розвінчані.

У розділі вказали видання Boston Globe, CBS News та The Independent “медіа-порушниками тижня”, звинувачуючи їх у неточному висвітленні коментарів Трампа про шістьох демократичних посадовців, які опублікували відео, в якому закликали військових не виконувати незаконні накази.

Білий дім відніс до Залу ганьби порушників Washington Post, CBS News, CNN та MSNBC (MS Now).

Кожна стаття класифікована за такими категоріями, як “упередженість”, “недобросовісність” або “безглуздість лівих”. Зараз Washington Post посідає перше місце в рейтингу порушників, а MSNBC і CBS News – друге і третє.

Також порушниками назвали Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico та Axios, яких звинувачують в упередженості або дезінформації.

Запуск вебсторінки став черговою ескалацією тривалих атак Трампа на медіа після судових позовів проти Wall Street Journal і New York Times, юридичними угодами з ABC і CBS, а також його неодноразовими згадками про великі новинні агентства як про “ворогів народу”.

Останніми тижнями Трамп також посилив свої особисті нападки на журналісток. На початку цього місяця він назвав кореспондентку Bloomberg News “свинкою” під час перепалки на борту Air Force One після того, як президенту поставили запитання про справи Епштейна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.