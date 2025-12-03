Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевым аспектом войны России против Украины остается территориальный вопрос.

Об этом он сказал в интервью американскому каналу Fox News.

По его словам, стороны фактически воюют за те 20% Донецкой области, которые РФ не оккупировала.

Рубио о войне в Украине

– Сейчас они буквально борются за территорию размером 30-50 км и 20% Донецкой области, которая осталась. Мы пытались выяснить и, по моему мнению, достигли в этом определенного прогресса, – сказал Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа стремится остановить войну в Украине и убедиться, что “стороны не будут нападать друг на друга”.

По словам Рубио, также важно защитить суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала “марионеточным государством”.

Накануне, 2 декабря, в Москве состоялась встреча представителей Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным.

Она длилась почти пять часов и завершилась без компромисса по территориальным вопросам. Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что из-за этого встреча президентов США и РФ пока не планируется.

