Украина и РФ буквально воюют за 20% Донецкой области – Рубио
- Госсекретарь США Рубио заявил, что война России против Украины сводится к 20% Донецкой области, которую еще не оккупировали.
- Рубио подчеркнул, что США стремятся остановить войну и защитить суверенитет Украины от "марионеточного статуса".
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевым аспектом войны России против Украины остается территориальный вопрос.
Об этом он сказал в интервью американскому каналу Fox News.
По его словам, стороны фактически воюют за те 20% Донецкой области, которые РФ не оккупировала.
Рубио о войне в Украине
– Сейчас они буквально борются за территорию размером 30-50 км и 20% Донецкой области, которая осталась. Мы пытались выяснить и, по моему мнению, достигли в этом определенного прогресса, – сказал Рубио.
Госсекретарь подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа стремится остановить войну в Украине и убедиться, что “стороны не будут нападать друг на друга”.
По словам Рубио, также важно защитить суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала “марионеточным государством”.
Накануне, 2 декабря, в Москве состоялась встреча представителей Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным.
Она длилась почти пять часов и завершилась без компромисса по территориальным вопросам. Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что из-за этого встреча президентов США и РФ пока не планируется.