Зустріч Володимира Путіна з спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом та зятем американського президента Джаредом Кушнером завершено. Вона тривала майже п’ять годин.

На переговорах компромісу щодо територіальних питань досягти не вдалося, тому зустріч президентів Сполучених Штатів і РФ наразі не планується, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Зустріч у Кремлі завершилася

— Про мирну пропозицію США щодо України — з чимось готові погодитися. Щось викликало критику. Але відбулася корисна дискусія, — додав він.

Ушаков також повідомив, що розмова Путіна і Віткоффа була “корисною, конструктивною і змістовною”.

— Обговорювали не конкретні формулювання і рішення, а суть. Сторони бачать величезні перспективи для взаємодії, — зазначив він.

За підсумками переговорів сторони розглянули “кілька варіантів плану щодо врегулювання в Україні”.

Путін передав привіт Дональду Трампу через Віткоффа та низку політичних сигналів.

Москва також отримала ще чотири документи на додаток до початкового 28-пунктного плану Трампа щодо врегулювання в Україні.

Росія і США домовилися не розголошувати зміст переговорів Путіна і Віткоффа в Кремлі.

Нагадаємо, 2 грудня президент РФ Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа.

У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков.

