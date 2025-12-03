Україна та РФ буквально воюють за 20% Донецької області – Рубіо
- Держсекретар США Рубіо заявив що війна Росії проти України зводиться до 20% Донецької області яку ще не окупували.
- Рубіо наголосив що США прагнуть зупинити війну та захистити суверенітет України від "маріонеткового статусу".
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ключовим аспектом війни Росії проти України залишається територіальне питання.
Про це він сказав в інтерв’ю американському каналу Fox News.
За його словами, сторони фактично воюють за ті 20% Донецької області, які РФ не окупувала.
Рубіо про війну в Україні
– Зараз вони буквально борються за територію розміром 30-50 км та 20% Донецької області, що залишилася. Ми намагалися з’ясувати й, на мою думку, досягли у цьому певного прогресу, – сказав Рубіо.
Держсекретар підкреслив, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне зупинити війну в Україні і переконатися, що “сторони не нападатимуть одна на одну”.
За словами Рубіо, також важливо захистити суверенітет і незалежність України, щоб вона не стала “маріонетковою державою”.
Напередодні, 2 грудня, у Москві відбулася зустріч представників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним.
Вона тривала майже п’ять годин і завершилася без компромісу щодо територіальних питань. Помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що через це зустріч президентів США і РФ наразі не планується.