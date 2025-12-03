Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ключовим аспектом війни Росії проти України залишається територіальне питання.

Про це він сказав в інтерв’ю американському каналу Fox News.

За його словами, сторони фактично воюють за ті 20% Донецької області, які РФ не окупувала.

– Зараз вони буквально борються за територію розміром 30-50 км та 20% Донецької області, що залишилася. Ми намагалися з’ясувати й, на мою думку, досягли у цьому певного прогресу, – сказав Рубіо.

Держсекретар підкреслив, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне зупинити війну в Україні і переконатися, що “сторони не нападатимуть одна на одну”.

За словами Рубіо, також важливо захистити суверенітет і незалежність України, щоб вона не стала “маріонетковою державою”.

Напередодні, 2 грудня, у Москві відбулася зустріч представників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним.

Вона тривала майже п’ять годин і завершилася без компромісу щодо територіальних питань. Помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що через це зустріч президентів США і РФ наразі не планується.

