Министр обороны США Питер Хэгсет рассказал, что на так называемый ужин мечты пригласил бы трех мировых лидеров.

Об этом Пит Хэгсет сказал в интервью журналистке Кэти Миллер.

Интервью Пита Хэгсета

Так, журналистка задала следующий вопрос: Если бы вы могли организовать ужин с тремя любыми людьми — живыми или мертвыми — кого бы вы пригласили и что бы вы ели?

Министр обороны США ответил, что пригласил бы президентов США, Украины и России.

— Я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Посмотрим, как все будет происходить. Посмотрим.

А что мы будем есть? Все, что захочет президент, посмотрим, что это будет. Это был бы ужин ради мира. Были бы стейки, хорошо прожаренные. Картофель фри. И русская заправка, — сказал Пит Хэгсет.

2 декабря в Москве американская делегация, в которую вошли спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, провела длительные переговоры с российским диктатором Путиным. Говорили о мирном плане завершения войны.

СМИ сообщали, что после визита в Москву Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер должны были отправиться в Брюссель на встречу с президентом Владимиром Зеленским, однако эти планы отменены.

