Семь украинских детей воссоединились с семьями — Мелания Трамп
- Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что еще семеро детей воссоединились со своими семьями в Украине.
- Она оценила дипломатию между Россией и Украиной, заявив, что налаживание "мостов" сотрудничества является основой.
Еще семеро детей, среди которых шесть мальчиков и одна девочка, воссоединились со своими семьями в Украине.
Об этом заявила первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп, слова которой цитирует Белый дом.
Первая леди США о возвращении украинских детей
По словам первой леди США, ее приверженность делу обеспечения безопасного возвращения детей в их семьи в этом регионе остается непоколебимой.
Как пояснила Мелания Трамп, она высоко оценивает лидерство, настойчивую дипломатию между Россией и Украиной в стремлении к воссоединению детей и их семей.
По ее мнению, налаживание “мостов” между Киевом и Москвой якобы создало ощутимую среду для сотрудничества — основу для оптимизма.
Первая леди США отметила, что диалог Украины и России в дальнейшем будет способствовать продвижению процесса вперед на следующем этапе.
— В тесном партнерстве мы с моим представителем оказали гуманитарную поддержку от США для улучшения результатов инициативы по воссоединению. Я надеюсь, что совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности, — пояснила Мелания.
Накануне саммита на Аляске президент США Дональд Трамп передал письмо первой леди Мелании российскому диктатору Владимиру Путину, в котором она призвала главу Кремля защитить детей и позаботиться о будущих поколениях во всем мире.