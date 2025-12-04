Еще семеро детей, среди которых шесть мальчиков и одна девочка, воссоединились со своими семьями в Украине.

Об этом заявила первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп, слова которой цитирует Белый дом.

Первая леди США о возвращении украинских детей

По словам первой леди США, ее приверженность делу обеспечения безопасного возвращения детей в их семьи в этом регионе остается непоколебимой.

Как пояснила Мелания Трамп, она высоко оценивает лидерство, настойчивую дипломатию между Россией и Украиной в стремлении к воссоединению детей и их семей.

По ее мнению, налаживание “мостов” между Киевом и Москвой якобы создало ощутимую среду для сотрудничества — основу для оптимизма.

Первая леди США отметила, что диалог Украины и России в дальнейшем будет способствовать продвижению процесса вперед на следующем этапе.

— В тесном партнерстве мы с моим представителем оказали гуманитарную поддержку от США для улучшения результатов инициативы по воссоединению. Я надеюсь, что совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности, — пояснила Мелания.

Накануне саммита на Аляске президент США Дональд Трамп передал письмо первой леди Мелании российскому диктатору Владимиру Путину, в котором она призвала главу Кремля защитить детей и позаботиться о будущих поколениях во всем мире.

