Ще семеро дітей, серед яких є шість хлопчиків та одна дівчинка, возз’єдналися зі своїми родинами в Україні.

Про це заявила перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп, слова якої цитує Білий дім.

Перша леді США про повернення українських дітей

За словами першої леді США, її відданість справі щодо гарантування безпечного повернення дітей до їхніх сімей у цьому регіоні залишається непохитною.

Зараз дивляться

Як пояснила Меланія Трамп, вона високо оцінює лідерство, наполегливу дипломатію між Росією та Україною у прагненні до возз’єднання дітей та їхніх родин.

На її думку, налагодження “мостів” між Києвом та Москвою нібито створило відчутне середовище для співпраці – основу для оптимізму.

Перша леді США зазначила, що діалог України та Росії надалі сприятиме просуванню процесу вперед на наступному етапі.

– У тісному партнерстві ми з моїм представником надали гуманітарну підтримку від США для покращення результатів ініціативи щодо возз’єднання. Я сподіваюся, що спільні зусилля призведуть до ширшої регіональної стабільності, – пояснила Меланія.

Напередодні саміту на Алясці президент США Дональд Трамп передав лист першої леді Меланії російському диктатору Володимиру Путіну, в якому вона закликала главу Кремля захистити дітей і подбати про майбутні покоління в усьому світі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.