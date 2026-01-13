Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентного тарифа на товары из стран, которые ведут бизнес с Ираном.

Соответствующее решение он обнародовал в своей соцсети Truth Social.

Тариф 25% для партнеров Ирана: что заявил Трамп

По словам Дональда Трампа, отныне любое государство, осуществляющее торговые операции с Ираном, будет обязано платить 25% пошлины на все операции с Соединенными Штатами Америки.

— С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все операции, осуществляемые с США, — заявил президент.

Трамп подчеркнул, что это решение является окончательным и безапелляционным, и не предусматривает исключений или переходного периода.

Напомним, что, по данным Associated Press, во время подавления массовых протестов иранскими силовыми структурами погибли по меньшей мере 538 человек, более 10 тыс. человек были задержаны в течение последних двух недель.

Протесты в стране вспыхнули из-за обвала национальной валюты и глубокого экономического кризиса.

Акции охватили десятки городов, в частности Тегеран и Машгад. По информации оппозиционных источников, протестующие установили контроль над городами Абданан и Малекшахи.

Ранее западные СМИ сообщали, что Дональд Трамп также рассматривает варианты дополнительного давления на Иран, в частности в ответ на действия властей по подавлению протестного движения.