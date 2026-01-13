Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження 25-відсоткового тарифу на товари з країн, які ведуть бізнес з Іраном.

Відповідне рішення він оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social.

Тариф 25% для партнерів Ірану: що заявив Трамп

За словами Дональда Трампа, відтепер будь-яка держава, яка здійснює торговельні операції з Іраном, буде зобов’язана сплачувати 25% мита на всі операції зі Сполученими Штатами Америки.

Зараз дивляться

— Відсьогодні будь-яка країна, що веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, платитиме мито в розмірі 25% на всі операції, що здійснюються зі США, — заявив президент.

Трамп наголосив, що це рішення є остаточним і безапеляційним, і не передбачає винятків чи перехідного періоду.

Нагадаємо, що, за даними Associated Press, під час придушення масових протестів іранськими силовими структурами загинули щонайменше 538 людей, понад 10 тис. осіб були затримані протягом останніх двох тижнів.

Протести в країні спалахнули через обвал національної валюти та глибоку економічну кризу.

Акції охопили десятки міст, зокрема Тегеран і Машгад. За інформацією опозиційних джерел, протестувальники встановили контроль над містами Абданан та Малекшахі.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп також розглядає варіанти додаткового тиску на Іран, зокрема у відповідь на дії влади щодо придушення протестного руху.