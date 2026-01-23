Соединенные Штаты официально завершили выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако страна оставляет после себя долг в размере примерно $260 млн.

Об этом сообщает Bloomberg.

Выход США из ВОЗ

Так, США прекратили финансирование ВОЗ, а американских сотрудников ВОЗ отозвали из всех офисов и штаб-квартиры. Америка также прекратила любое участие в руководящих органах и рабочих группах, финансируемых ВОЗ.

Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ в первый день своего второго президентского срока. Американский лидер обвинил организацию в неправильном обращении с пандемией Covid-19, неудачной реформе и отсутствии независимости от политического влияния.

Для выхода из ВОЗ необходимо предупредить за год и оплатить все долги. Эти условия прописаны в резолюции Конгресса 1948 года, что подтвердила ВОЗ. В то же время чиновник Министерства здравоохранения США подчеркнул, что в уставе нет требования погасить долг перед выходом из организации.

По подсчетам ВОЗ, по состоянию на январь 2025 года долг Соединенных Штатов составляет около $260 млн. В то же время ВОЗ не имеет полномочий для принудительного взыскания долга.

Выход США оставит ВОЗ без главного донора. В период с 2022 по 2023 год США внесли в организацию почти $1,3 млрд. Без финансирования со стороны США борьба с такими заболеваниями, как ВИЧ, полиомиелит и лихорадка Эбола, теперь под угрозой.

Администрация Трампа также отходит от других глобальных вопросов здравоохранения. Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший сократил поддержку Глобальному альянсу по вакцинации, который занимается иммунизацией в странах с низким уровнем дохода.

Аргентина также заявила о намерении выйти из ВОЗ.

Источник : Bloomberg

