В Белом доме настаивают на мирном соглашении между Украиной и Россией до того, как президент США Дональд Трамп проведет празднование 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки 4 июля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова высокопоставленных чиновников Европы и НАТО.

Дедлайны Трампа по мирному соглашению

Отмечается, что соглашение стремятся достичь до того, как Трамп проведет празднование годовщины независимости США 4 июля. Но неназванные чиновники утверждают, что нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов к соглашению, которое не удовлетворяет его основные требования.

По словам источников, переговоры уже несколько раз превысили дедлайны Трампа. Даже некоторые американские чиновники в частном порядке признают, что не видят никаких признаков того, что Путин готов поступиться своими максималистскими позициями.

Как утверждают в издании, три раунда трехсторонних переговоров в этом году в Абу-Даби и Женеве не смогли достичь никакого результата. Москва и Вашингтон фактически соревнуются, кто первым моргнет глазом на переговорах, заявил высокопоставленный чиновник НАТО, знакомый с переговорами.

– Это будет означать либо то, что Россия уступит некоторые из своих красных линий, которые включают полный контроль над территориями на востоке Донбасса, либо то, что США откажутся от Украины, – говорится в сообщении.

Хотя переговоры между тремя сторонами остаются конструктивными, они фактически зашли в тупик, сказала женщина, пожелавшая остаться анонимной при обсуждении деликатных вопросов.

Одной из обеспокоенностей союзников Киева является то, что Путин может согласиться на прекращение огня, что позволит Трампу заявить об успехе в прекращении войны, однако Россия продолжит кампанию саботажа, гибридной войны или вмешательства в выборы, направленную на дестабилизацию Украины, по словам европейских дипломатов.

В издании подчеркнули, что Украина отклоняет требования России вывести войска из укрепленных районов восточной Донецкой области и предложила прекращение огня вдоль существующих линий фронта.

В то же время в США предлагают создать свободную экономическую зону в этом районе вместе с гарантиями безопасности для Украины от любого будущего нападения со стороны России. По оценкам западных чиновников, Украина также нанесла в прошлом месяце больше потерь на поле боя, чем Москва смогла компенсировать.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил южную линию фронта и назвал ситуацию сложной. По его словам, с конца января ВСУ восстановили контроль над почти 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами на Александровском направлении.

