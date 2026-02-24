У Білому домі наполягають на мирній угоді між Україною та Росією до того, як президент США Дональд Трамп проведе святкування 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів Америки 4 липня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова високопоставлених чиновників Європи та НАТО.

Дедлайни Трампа щодо мирної угоди

Зазначається, що угоду прагнуть досягти до того, як Трамп проведе святкування річниці незалежності США 4 липня. Але неназвані чиновники стверджують, що немає жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий до угоди, яка не задовольняє його основні вимоги.

Зараз дивляться

За словами джерел, переговори вже кілька разів перевищили дедлайни Трампа. Навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать жодних ознак того, що Путін готовий поступитися своїми максималістськими позиціями.

Як стверджують у виданні, три раунди тристоронніх переговорів цього року в Абу-Дабі та Женеві не змогли досягти жодного результату. Москва та Вашингтон фактично змагаються, хто першим моргне оком на переговорах, заявив високопоставлений чиновник НАТО, знайомий з переговорами.

– Це означатиме або те, що Росія поступиться деякими зі своїх червоних ліній, які включають повний контроль над територіями на сході Донбасу, або те, що США відмовляться від України, – йдеться у повідомленні.

Хоча переговори між трьома сторонами залишаються конструктивними, вони фактично зайшли в глухий кут, сказала людина, яка попросила залишитися анонімною під час обговорення делікатних питань.

Одним із занепокоєнь союзників Києва є те, що Путін може погодитися на припинення вогню, яке дозволить Трампу заявити про успіх у припиненні війни, однак Росія продовжить кампанію саботажу, гібридної війни чи втручання у вибори, спрямовану на дестабілізацію України, за словами європейських дипломатів.

У виданні наголосили, що Україна відхиляє вимоги Росії вивести війська з укріплених районів східного Донецької області та запропонувала припинення вогню вздовж наявних ліній фронту.

Водночас у США пропонують створити вільну економічну зону в цьому районі разом із гарантіями безпеки для України від будь-якого майбутнього нападу з боку Росії. За оцінками західних чиновників, Україна також завдала минулого місяця більше втрат на полі бою, ніж Москва змогла компенсувати.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав південну лінію фронту та назвав ситуацію складною. За його словами, з кінця січня ЗСУ відновили контроль над майже 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами на Олександрівському напрямку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.