У четвер, 26 лютого, ексдержсекретарка Гілларі Клінтон зустрілася з законодавцями, які намагалися розпитати її про минулі зв’язки її родини із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє CNN.

Свідчення Гілларі Клінтон щодо зв’язків із Епштейном: деталі

Гілларі Клінтон наполягає на тому, що вона не має інформації про злочинну діяльність покійного засудженого сексуального злочинця.

Розмова з законодавцями Комітету з нагляду Палати представників за зачиненими дверима тривала шість з половиною годин.

Клінтон заявила, що вона “відповіла на кожне їхнє запитання якомога повніше, виходячи з того, що знала”. За її словами, вона ніколи не зустрічалася з Епштейном і не спілкувалася з ним.

– Я не знаю, скільки разів мені довелося повторювати: Я не знала Джеффрі Епштейна, – сказала вона журналістам.

Водночас Клінтон визнала, що знає Гіслейн Максвелл, яку засудили у зв’язку зі злочинами Епштейна, як “випадкову знайому” і що Максвелл “прийшла як гостя, тобто як “плюс один” когось запрошеного” на весілля її дочки Челсі Клінтон у 2010 році.

Колишня державна секретарка розкритикувала Республіканську партію за відмову провести публічні слухання, що змусило її потім описати, що сталося, для представників ЗМІ.

Ці свідчення ексдержсекретарка давала в Нью-Йорку, неподалік свого місця проживання з колишнім президентом Біллом Клінтоном. Вони є одними із найрезонансніших постатей в рамках розслідування справи Епштейна, яке проводить очолюваний республіканцями комітет.

Це відбулося після того, як обоє з Клінтонів рішуче відмовилися давати свідчення у справі, яку вони назвали змовою республіканців проти них. Проте подружжя змінило курс, зіткнувшись із перспективою бути звинуваченими у кримінальній неповазі до Конгресу. Білл Клінтон має дати свідчення у п’ятницю.

З самого початку свідчення були суперечливою та упередженою справою. У своїй вступній промові Клінтон запитала законодавців, чому комітет, очолюваний республіканцями, не допитав інших осіб, пов’язаних з Епштейном, зокрема президента Дональда Трампа. Пізніше розгляд справи довелося ненадовго призупинити після того, як консервативний подкастер Бенні Джонсон опублікував на X фотографію з інтерв’ю, яке, на думку демократів, було порушенням правил Палати представників. Зображення, за словами Джонсона, надала представниця-республіканка Лорен Боберт.

Виступаючи перед журналістами під час перерви, демократи розкритикували республіканців через цей епізод і закликали допустити представників ЗМІ до кімнати для допитів.

– Ми спостерігаємо неймовірно несерйозне клоунське шоу показань, де члени Конгресу та Республіканської партії більше стурбовані тим, щоб отримати фотографію державного секретаря Клінтон, ніж дізнатися правду та притягнути когось до відповідальності, – сказав представник Демократичної партії від Аризони Яссамін Ансарі.

Сама ж Гілларі Клінтон назвала цей інцидент “дуже тривожним”.

Хоча свідчення не проводилися публічно, член Палати представників Джеймс Комер, голова Комітету з нагляду Палати представників, заявив, що спробує опублікувати відеозапис протягом наступних 24 годин.

Республіканець з Кентуккі сказав, що дискусія була “продуктивною” і що він “багато чого дізнався”, але Гілларі Клінтон часто перенаправляла запитання своєму чоловікові, кажучи: “Я не знаю, вам доведеться запитати мого чоловіка” понад десяток разів.

– У нас завтра багато запитань до її чоловіка, – сказав Комер.

На запитання CNN, чи впевнена вона, що її чоловік не знав про злочини Епштейна, Гілларі Клінтон відповіла: “Так”. Їхні стосунки, за її словами, закінчилися за кілька років до того, як стало відомо про злочинну діяльність Епштейна.

Конгресмен Роберт Гарсія, провідний демократ у комітеті, заявив, що Клінтон повністю співпрацює щодо допиту з комітетом і відповідає на запитання з повною впевненістю та сумлінно. Він відмовився надати подробиці, закликавши республіканців швидко оприлюднити повне відео допиту.

Республіканці наполягають на тому, що свідчення Клінтонів життєво важливі для їхнього розслідування, і зазначають, що ні Білл, ні Гілларі не відповіли на детальні запити щодо їхніх зв’язків з Епштейном.

– Це двопартійне розслідування. В американського народу багато запитань. Наскільки мені відомо, Клінтони не відповіли на дуже багато запитань, якщо взагалі відповіли, щодо своїх знань або участі у справах Епштейна та Максвелл, – сказав Комер.

Республіканська представниця з Південної Кароліни Ненсі Мейс заявила на брифінгу для преси після показань, що Клінтон “відповіла на кожне запитання кожного члена палати”.

Під час інтерв’ю вона поставила Клінтон низку запитань про її чоловіка, зокрема про те, чи мала колишня перша леді якісь почуття щодо того, що молоді жінки роблять йому масаж, повідомило джерело, яке спостерігало за показаннями. Клінтон відповіла, що не буде розмірковувати про події, на яких вона не була присутня.

Білла Клінтона ніколи не звинувачували правоохоронні органи в будь-яких правопорушеннях, пов’язаних з Епштейном, а речник неодноразово заявляв, що він розірвав зв’язки ще до арешту Епштейна за федеральними звинуваченнями у 2019 році та не знав про жодні злочини.

Журналісти писали, що колишній президент щонайменше 16 разів летів приватним літаком Епштейна, а його фотографії є у справах Епштейна, оприлюднених Міністерством юстиції, разом із жінками в джакузі, а також із Максвелл.

На свідченнях Гілларі Клінтон супроводжували її адвокати, які ретельно опрацьовували деталі того, які питання можуть бути охоплені під час допиту.

Навіть місце для дачі показань, рідне місто Клінтонів, Чаппакуа, було узгоджено між адвокатом Клінтонів Девідом Кендаллом та Комером у надії уникнути приниження та створення прецеденту, що колишнього президента викликають на Капітолійський пагорб для допиту.

Клінтони та члени Комітету з нагляду Палати представників узгодили п’ять тем для свідчень, як повідомила CNN людина, знайома з угодою.

Це були:

ймовірне неналежне управління розслідуванням федерального уряду щодо Епштейна та Максвелл;

обставини та подальше розслідування смерті Епштейна у 2019 році;

способи, якими федеральний уряд може ефективно боротися з мережами торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації;

як Епштейн і Максвелл намагалися здобути прихильність, щоб захистити свою незаконну діяльність;

та потенційні порушення правил етики, пов’язані з обраними посадовими особами.

Ті, хто пережив насильство Епштейном, та адвокати, які їх представляють, повідомили CNN, що вважають важливим, щоб Клінтони, і особливо колишній президент, дали свідчення. В інтерв’ю вони наголосили, що присутність особи у файлах Епштейна та їхня співпраця з Конгресом не свідчать про правопорушення.

Гілларі Клінтон заявила, що ближче до кінця слухань законодавці від Республіканської партії запитували про НЛО та Піцагейт – теорію змови, яка набула популярності в останні дні перед президентськими виборами в США 2016 року. Йдеться про “мережу педофілів”, що нібито керували піцерією у Вашингтоні, округ Колумбія.

За її словами, допит був “досить незвичайним”.

Нагадаємо, 18 листопада 2025 року Палата представників американського Конгресу переважною більшістю голосів проголосувала за оприлюднення матеріалів у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна.

Тоді відповідний законопроєкт направили до Сенату США. Вже 20 листопада американський президент Дональд Трамп підписав закон.

А 20 грудня Міністерство юстиції США оприлюднило частину документів, пов’язаних зі справою Епштейна.

