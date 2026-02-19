Основатель Microsoft Билл Гейтс не будет выступать на масштабном саммите по вопросам искусственного интеллекта AI Impact Summit, который проходит в Индии.

Решение приняли на фоне критики из-за прошлых связей миллиардера с покойным финансистом и осужденным педофилом Джеффри Эпштейном.

Почему Билл Гейтс не выступит на саммите

Несмотря на то, что Гейтс был заявлен как ключевой спикер мероприятия наряду с такими лидерами техиндустрии, как Сэм Альтман (OpenAI) и Сундар Пичаи (Google), в Gates Foundation официально подтвердили – речи не будет.

В заявлении фонда указано, что это сделано для того, чтобы внимание участников оставалось сосредоточенным на приоритетах саммита, а не на фигуре самого Билла Гейтса.

Вместо основателя Microsoft организацию на мероприятии представит Анкур Вора, президент офисов фонда в Африке и Индии.

Интересно, что еще за несколько дней до события представители миллиардера опровергали слухи об отмене поездки, называя сообщения о “пересмотре приглашения” недостоверными.

Политический скандал и связь с Эпштейном

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди подверглось критике со стороны оппозиционных партий из-за приглашения Гейтса. Она усилилась после обнародования в январе новой порции документов по делу Джеффри Эпштейна, где упоминалось имя бизнесмена.

Согласно документам, сам Эпштейн еще в 2013 году утверждал, что способствовал организации незаконных интимных встреч для миллиардера и был свидетелем его семейного конфликта.

Представитель Гейтса категорически опроверг эти обвинения, назвав их абсурдными и ложными.

Ранее основатель Microsoft признавал, что встречался с Эпштейном несколько раз, надеясь привлечь средства на проекты в сфере здравоохранения, однако позже назвал эти встречи ошибкой.

Визит в Индию все же состоялся

Несмотря на отказ от публичного выступления на саммите, Билл Гейтс уже прибыл в Индию. Он успел посетить штат Андхра-Прадеш, где встретился с местным руководством и обсудил внедрение искусственного интеллекта в медицине и сельском хозяйстве.

Однако даже этот визит не обошелся без проблем: в штате прошли небольшие акции протеста против его пребывания в стране.

