Соединенные Штаты Америки намерены найти способ, чтобы помочь Украине защитить себя.

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время общения с журналистами в кулуарах Азиатского саммита по безопасности в Сингапуре.

– Там, где мы можем помочь Украине, делаем это. Там, где мы можем дать Европе возможность сделать больше, мы это делаем. Если посмотреть на сумму потраченных денег, то Европа активизировала свои усилия, а Украина проявила не меньшую, а может быть, и большую эффективность в этом процессе, – сказал он.

Как утверждает министр обороны США, Вашингтон стремится к тому, чтобы Украина имела возможность защититься.

По словам главы Пентагона, США найдут способ обеспечить помощь Украине.

В то же время Гегсет подчеркнул, что США начали вкладывать больше средств в развитие беспилотных систем. Он утверждает, что в бюджете на 2027 год может быть выделено около $56 млрд на обеспечение преимущества среди дронов.

Как объяснил глава Пентагона, США продолжают учиться на опыте Украины, который она завоевала на поле боя. По его словам, США намерены быть не просто на одном уровне, а стать лучшими в мире в этой сфере.

