Сполучені Штати Америки планують знайти спосіб, щоб допомогти Україні захистити себе.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час спілкування із журналістами у кулуарах Азіатського саміту з питань безпеки в Сінгапурі.

– Там, де ми можемо допомогти Україні, робимо це. Там, де можемо дати Європі можливість зробити більше, ми це робимо. Якщо подивитися на суму витрачених грошей, то Європа активізувала свої зусилля, а Україна проявила не меншу, а може, й більшу ефективність у цьому процесі, – сказав він.

Як стверджує міністр оборони США, Вашингтон прагне, щоб Україна мала можливість захиститися.

За словами очільника Пентагону, США знайдуть спосіб забезпечити допомогу Україні.

Водночас Гегсет наголосив, що США почали вкладати більше коштів у розвиток безпілотних систем. Він стверджує, що у бюджеті на 2027 рік можуть виділити близько $56 млрд на забезпечення переваги серед дронів.

Як пояснив очільник Пентагону, США продовжують вчитися на досвіді України, який вона здобула на полі бою. За його словами, США мають намір бути не просто на одному рівні, а стати найкращими у світі у цій сфері.

