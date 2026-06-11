Компания Lockheed Martin утверждает, что не может гарантировать странам-союзникам США четкие сроки по поставкам ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил вице-президент по стратегии и развитию бизнеса ракетного подразделения Lockheed Martin Брайан Данн, сообщает The Financial Times.

Lockheed Martin о поставках ракет в Patriot для союзников США

По словам вице-президента, компания прилагает значительные усилия для увеличения производства критически важных ракет-перехватчиков PAC-3, особенно после дефицита поставок, возникшего из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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Как рассказал Данн, дополнительные мощности смогут удовлетворить потребности многих пользователей в более короткие сроки.

Однако он обратил внимание, что Lockheed Martin не контролирует, как именно будут распределяться эти ракеты.

– Очевидно, что сейчас со стороны Пентагона раздается много риторики о том, как они собираются реорганизовать, кто первым получит ракеты. Мы ничего из этого не контролируем, – утверждает он.

Топ-менеджер ракетного подразделения Lockheed Martin Пола Гартли отметила, что испытывает все больший скептицизм по отношению к оборонным подрядчикам из США во время встреч с представителями иностранных правительств.

По словам Гартли, их возмущают периодические задержки и отсутствие необходимой продукции, а иногда возникает недовольство американским правительством. Она добавила, что понимает это разочарование.

В апреле 2026 года Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin финализировали контракт стоимостью $4,76 млрд, базирующийся на рамочном соглашении с января текущего года.

Предметом договора является изготовление и передача ракет-перехватчиков типа PAC-3 MSE.

Это вооружение интегрируется в комплексы ПВО Patriot, используется США и союзными государствами для перехвата иранских средств воздушного нападения, включая беспилотники и ракеты.

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