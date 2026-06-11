Компанія Lockheed Martin стверджує, що не може гарантувати країнам-союзникам США чітких термінів щодо постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив віцепрезидент зі стратегії та розвитку бізнесу ракетного підрозділу Lockheed Martin Браян Данн, повідомляє The Financial Times.

Lockheed Martin про постачання ракет до Patriot для союзників США

За словами віцепрезидента, компанія докладає значних зусиль для збільшення виробництва критично важливих ракет-перехоплювачів PAC-3, особливо після дефіциту постачань, який виник через ситуацію на Близькому Сході.

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Як розповів Данн, додаткові потужності зможуть задовольнити потреби багатьох користувачів у більш стислі терміни.

Проте він звернув увагу, що Lockheed Martin не контролює, як саме розподілятимуть ці ракети.

– Очевидно, що зараз з боку Пентагону лунає багато риторики про те, як вони збираються реорганізувати, хто першим отримає ракети. Ми нічого з цього не контролюємо, – стверджує він.

Топменеджерка ракетного підрозділу Lockheed Martin Пола Гартлі зазначила, що відчуває дедалі більший скептицизм щодо оборонних підрядників зі США під час зустрічей з представниками іноземних урядів.

За словами Гартлі, їх обурюють періодичні затримки та відсутність необхідної продукції, а подекуди виникає невдоволення американським урядом. Вона додала, що розуміє це розчарування.

У квітні 2026 року Міністерство оборони США та корпорація Lockheed Martin фіналізували контракт вартістю $4,76 млрд, що базується на рамковій угоді від січня поточного року.

Предметом договору є виготовлення та передання ракет-перехоплювачів типу PAC-3 MSE.

Це озброєння інтегрується в комплекси ППО Patriot, використовується США та союзними державами для перехоплення іранських засобів повітряного нападу, включно з безпілотниками та ракетами.

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