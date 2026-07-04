Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поздравили Соединенные Штаты Америки с Днем независимости, который отмечают 4 июля.

Об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского и Кирилла Буданова в Telegram.

Зеленский поздравил с Днем независимости США

Как заявил Владимир Зеленский, сегодня 250 лет влиятельной американской мечте о собственной независимой, свободной и богатой стране, защищающей свободу людей, веру и стремление к счастью.

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– Эта мечта прошла через многие испытания и не просто выстояла, а уже два с половиной столетия является примером для других народов, помогла выстоять и стать более свободным всему человечеству, – говорится в сообщении.

По его словам, это имело особое значение в XX веке, когда США помогли защитить мир от власти тиранов, сформировать альянсы и партнерства, впервые давшие значительной части человечества длительный мир и возможность свободного развития.

По мнению президента, в XXI веке влияние и значение США остаются точно не меньшими. Особенно это можно увидеть в Украине, которая борется за свою независимость, свободу и право на счастье наших людей.

Как утверждает Зеленский, Украина очень ценит поддержку США, особенно во время полномасштабной войны России. По его словам, передача оружия США помогла в защите страны.

– Когда мы обращаемся к Америке за Patriot, то верим, что ценности уважения жизни и людей, которые 250 лет назад сработали, сработают и сейчас. Мир нуждается в таком лидерстве, которое гарантирует свободу и защиту жизни, – отметил он.

Зеленский пожелал американскому президенту Дональду Трампу и всем гражданам Дня независимости США.

Буданов поздравил с Днем независимости США

Как заявил Кирилл Буданов, свобода США не далась бесплатно, ведь американский народ защищал свой образ жизни кровью и талантом, пока их страна не стала безоговорочным маяком свободы для всего человечества.

– Мы, украинский народ, ежедневно стоим несгибаемо на защите жизни, свободы и стремления к счастью перед лицом тирании. В самое темное время американский народ откликнулся на наш призыв, протянул руку помощи и оказал неоценимую поддержку, – сказал он.

По мнению Буданова, это свидетельствует о непререкаемом воплощении американского лидерства, необходимого для победы свободы над злом.

Как отметил руководитель Офиса президента, Украина выражает безграничную благодарность американскому народу и вместе с ним отмечает большой успех эксперимента США.

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