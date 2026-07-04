Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Кирило Буданов привітали Сполучені Штати Америки з Днем незалежності, який відзначають 4 липня.

Про це йдеться у повідомленні Володимира Зеленського та Кирила Буданова у Telegram.

Зеленський привітав із Днем незалежності США

Як заявив Володимир Зеленський, сьогодні 250 років впливовій американській мрії про власну незалежну, вільну та багату країну, яка захищає свободу людей, віру і прагнення до щастя.

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– Ця мрія пройшла через багато випробувань та не просто вистояла, а протягом уже двох з половиною століть є прикладом для інших народів, допомогла вистояти та стати більш вільним усьому людству, – йдеться у повідомленні.

За його словами, це мало особливе значення у XX століття, коли США допомогли захистити світ від влади тиранів, сформувати альянси і партнерства, які вперше дали значній частині людства тривалий мир та можливість вільного розвитку.

На думку президента, у XXI столітті вплив та значення США залишаються точно не меншими. Особливо це можна побачити в Україні, яка бореться за свою незалежність, свободу і право на щастя для наших людей.

Як стверджує Зеленський, Україна дуже цінує підтримку США, особливо під час повномасштабної війни Росії. За його словами, передавання зброї США допомогли у захисті країни.

– Коли ми звертаємось до Америки за Patriot, то віримо, що цінності поваги до життя і людей, які 250 років тому спрацювали, спрацюють і зараз. Світ потребує такого лідерства, яке гарантує свободу та захист життя, – зазначив він.

Зеленський побажав американському президенту Дональду Трампу та всім громадянам щасливого Дня незалежності США.

Буданов привітав із Днем незалежності США

Як заявив Кирило Буданов, свобода США не далася безкоштовно, адже американський народ захищав свій спосіб життя кров’ю та талантом, поки їхня країна не стала беззаперечним маяком свободи для всього людства.

– Ми, український народ, щодня стоїмо незламно на захисті життя, свободи та прагнення до щастя перед обличчям тиранії. У найтемнішу годину американський народ відгукнувся на наш заклик, простягнув руку допомоги та надав неоціненну підтримку, – сказав він.

На думку Буданова, це свідчить про беззаперечне втілення американського лідерства, необхідного для перемоги свободи над злом.

Як зазначив керівник Офісу президента, Україна висловлює безмежну вдячність американському народові та разом із ним святкує великий успіх експерименту США.

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