Федеральный суд США назначил начало судебного процесса над бывшим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес на лето 2027 года.

Об этом сообщает Sky News.

Суд над Николасом Мадуро в США: что известно

Во время заседания федерального суда Манхэттена судья Элвин Хеллерстайн определил, что рассмотрение дела в отношении Николаса Мадуро и Силии Флорес начнется 1 июня 2027 года. Также был утвержден график рассмотрения досудебных ходатайств.

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Мадуро предстал перед судом в бежевой тюремной форме, кроссовках и темных очках. У здания суда собрались его сторонники, которые назвали обвинения сфабрикованными.

63-летний президент Венесуэлы и его 69-летняя жена не выступали во время слушания и сидели за отдельными столами вместе со своими адвокатами.

В чем обвиняют Мадуро

Американские прокуроры обвиняют Николаса Мадуро в том, что он использовал свое положение, чтобы способствовать поставкам крупных партий кокаина в США.

Среди обвинений также есть сговор с целью наркотерроризма, а также незаконное хранение пулеметов и взрывных устройств.

Мадуро и Флорес свою вину не признают. Если присяжные признают их виновными, супругам грозит пожизненное заключение.

Президент США Дональд Трамп сообщил о задержании Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес во время спецоперации американских военных в Каракасе в начале января 2026 года.

Позже Трамп опубликовал фотографию, на которой Мадуро находится на борту американского десантного корабля USS Iwo Jima, и заявил, что лично наблюдал за проведением операции.

После задержания Мадуро Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы временно передала полномочия президента вице-президенту Делси Родригес, объяснив это необходимостью обеспечить непрерывность работы государственных институтов.

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