Делси Родригес временно возглавила Венесуэлу после задержания Мадуро
- Делси Родригес получила полномочия главы государства для обеспечения непрерывности власти и работы правительства Венесуэлы после задержания Николаса Мадуро.
- Верховный суд Венесуэлы отдельно рассмотрит правовую модель управления страной в условиях отсутствия президента и обострения ситуации с безопасностью.
В Венесуэле определили временного исполняющего обязанности президента после задержания Николаса Мадуро — руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес по решению Конституционной палаты Верховного суда.
Об этом сообщает Reuters.
Временная передача власти в Венесуэле Делси Родригес
Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы постановила, что Делси Родригес будет занимать пост президента Боливарианской Республики Венесуэла в период вынужденного отсутствия Николаса Мадуро.
В решении отмечается, что передача полномочий необходима для обеспечения административной непрерывности, стабильного функционирования государственных институтов и всесторонней защиты страны.
Суд также сообщил о намерении “дополнительно рассмотреть правовые механизмы, которые обеспечат управление государством, работу правительства и защиту суверенитета в условиях отсутствия действующего президента”.
Напомним, что задержание Николаса Мадуро состоялось рано утром в субботу 3 января во время операции американских войск.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут временно управлять Венесуэлой, пока в стране не будет обеспечен безопасный и контролируемый переход власти.
По его словам, управление будут осуществлять высокопоставленные чиновники администрации США, а американские нефтяные компании могут быть привлечены к восстановлению энергетической инфраструктуры страны.