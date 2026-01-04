В Венесуэле определили временного исполняющего обязанности президента после задержания Николаса Мадуро — руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес по решению Конституционной палаты Верховного суда.

Об этом сообщает Reuters.

Временная передача власти в Венесуэле Делси Родригес

Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы постановила, что Делси Родригес будет занимать пост президента Боливарианской Республики Венесуэла в период вынужденного отсутствия Николаса Мадуро.

В решении отмечается, что передача полномочий необходима для обеспечения административной непрерывности, стабильного функционирования государственных институтов и всесторонней защиты страны.

Суд также сообщил о намерении “дополнительно рассмотреть правовые механизмы, которые обеспечат управление государством, работу правительства и защиту суверенитета в условиях отсутствия действующего президента”.

Напомним, что задержание Николаса Мадуро состоялось рано утром в субботу 3 января во время операции американских войск.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут временно управлять Венесуэлой, пока в стране не будет обеспечен безопасный и контролируемый переход власти.

По его словам, управление будут осуществлять высокопоставленные чиновники администрации США, а американские нефтяные компании могут быть привлечены к восстановлению энергетической инфраструктуры страны.