Соавторы санкционного законопроекта против РФ в Сенате США считают, что документ должен стать инструментом экономического давления на Кремль и принудить российского диктатора Владимира Путина к переговорам о завершении войны против Украины.

Об этом американские сенаторы заявили во время выступления после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Капитолии.

Блюменталь о законопроекте по санкциям против РФ

– Этот законопроект говорит Путину: дни твоей войны сочтены. Ты на стороне проигравших. Лучше сесть за стол сейчас, чем жертвовать больше жизней, тратить больше денег, рушить экономику, разрушать положение в мире. Америка поддерживает Украину, – утверждает Ричард Блюменталь.

Сенатор объяснил, что новый законопроект направлен против главных покупателей российских нефти и газа – Китая и Индии, питающих военную машину РФ. Инициатива позволяет налагать пошлины до 100%, но оставляет этот механизм гибким, а не автоматическим.

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Блюменталь привел пример эффективности пошлин, отметив, что после введения США 25% тарифа Индия вдвое снизила импорт российской нефти. Он добавил, что подписание закона президентом США свидетельствует о его намерении реально использовать эти рычаги.

В то же время Блюменталь добавил, что они вместе с покойным сенатором Линдси Грэмом кропотливо разрабатывали этот законопроект, предусмотрев в нем тарифы и сокрушительные санкции против РФ. Он подчеркнул, что визит Зеленского продемонстрировал способность Украины перехватывать инициативу в поле боя.

Что говорят другие американские сенаторы

По словам главы комитета Сената по иностранным делам Джима Риша, администрация президента США Дональда Трампа также занималась разработкой законопроекта.

По мнению республиканца, это правильный шаг в нужное время, за которое проголосует множество американских сенаторов. Риш надеется, что Палата представителей быстро рассмотрит законопроект, чтобы его можно было принять дальше.

Республиканец Роджер Уикер охарактеризовал принятие законопроекта как знаковый момент и яркое свидетельство двухпартийного единства вокруг Украины. По его словам, сенаторы от обеих партий и всех регионов США объединились для этого важного санкционного шага, хотя его и стоило сделать раньше.

По мнению Уикера, Украина имеет определенные успехи, но предстоит еще много работы, поскольку в скором времени ожидается зимний период.

Демократка Джин Шахин подчеркнула, что новый законопроект призван лишить Россию доходов для ведения войны, получаемых с помощью теневого танкерного флота. Она утверждает, что введенные тарифы исключат возможность дальнейшей прибыли РФ от теневого экспорта нефти и газа на мировые рынки.

По словам сенаторки-республиканки Кэти Бритт, принятие документа демонстрирует России решительность Вашингтона. Она отметила, что Линдси Грэм считал этот законопроект главным в своей карьере.

Бритт напомнила его слова после посещения Нормандии к 80-летию высадки союзников. По ее словам, когда политики ошибаются в своих решениях или не выполняют свою работу, то за это приходится платить жизнями мужчин и женщин, которых отправляют на войну.

28 июля президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. По его мнению, встреча прошла очень хорошо.

Источник : Fox News

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