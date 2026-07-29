Співавтори санкційного законопроєкту проти РФ у Сенаті США вважають, що документ має стати інструментом економічного тиску на Кремль і примусити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів про завершення війни проти України.

Про це американські сенатори заявили під час виступу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Капітолії.

Блюменталь про законопроєкт щодо санкцій проти РФ

– Цей законопроєкт каже Путіну: дні твоєї війни злічені. Ти на боці тих, хто програє. Краще сісти за стіл зараз, ніж жертвувати більше життів, марнувати більше грошей, обвалювати економіку, руйнувати становище у світі. Америка підтримує Україну, – стверджує Річард Блюменталь.

Сенатор пояснив, що новий законопроєкт спрямований проти головних покупців російських нафти й газу – Китаю та Індії, які живлять воєнну машину РФ. Ініціатива дозволяє накладати мита до 100%, але залишає цей механізм гнучким, а не автоматичним.

Зараз дивляться

Блюменталь навів приклад ефективності мит, зазначивши, що після запровадження США 25% тарифу Індія вдвічі зменшила імпорт російської нафти. Він додав, що підписання закону президентом США свідчить про його намір реально використовувати ці важелі.

Водночас Блюменталь додав, вони разом із покійним сенатором Ліндсі Гремом кропітко розробляли цей законопроєкт, передбачивши в ньому тарифи та нищівні санкції проти РФ. Він наголосив, що візит Зеленського продемонстрував здатність України перехоплювати ініціативу на полі бою.

Що кажуть інші американські сенатори

За словами очільника комітету Сенату в закордонних справах Джима Ріша, адміністрація президента США Дональда Трампа також займалася розробленням законопроєкту.

На думку республіканця, це правильний крок у потрібний час, за який проголосує велика кількість американських сенаторів. Ріш сподівається, що Палата представників швидко розгляне законопроєкт, щоб його можна було ухвалити далі.

Республіканець Роджер Вікер схарактеризував ухвалення законопроєкту як знаковий момент і яскраве свідчення двопартійної єдності довкола України. За його словами, сенатори від обох партій та з усіх регіонів США об’єдналися для цього важливого санкційного кроку, хоч його й варто було зробити раніше.

На думку Вікера, Україна має певні успіхи, але попереду ще багато роботи, оскільки незабаром очікується зимовий період.

Демократка Джин Шахін наголосила, що новий законопроєкт покликаний позбавити Росію доходів для ведення війни, які вона отримує за допомогою тіньового танкерного флоту. Вона стверджує, що запроваджені тарифи унеможливлять подальший прибуток РФ від тіньового експорту нафти та газу на світові ринки.

За словами сенаторки-республіканки Кеті Брітт, ухвалення документа демонструє Росії рішучість Вашингтона. Вона зауважила, що Ліндсі Грем вважав цей законопроєкт головним у своїй кар’єрі.

Брітт нагадала його слова після відвідин Нормандії до 80-річчя висадки союзників. За її словами, коли політики схиблять у своїх рішеннях або не виконують свою роботу, то за це доводиться платити життями чоловіків і жінок, яких відправляють на війну.

28 липня президент США Дональд Трамп зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. На його думку, зустріч пройшла дуже добре.

Джерело : Fox News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.