Україна вже уклала дев’ять міжнародних угод у форматі Drone Deals, а ще близько 15 перебувають на різних етапах підготовки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час наради керівників закордонних дипломатичних установ у Києві.

Зеленський про Drone Deals

За словами глави держави, формат Drone Deals забезпечує українському оборонно-промисловому комплексу стабільне довгострокове фінансування та створює міцну основу для розвитку вітчизняного виробництва озброєння.

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– Завдяки формату Drone Deals Україна отримує довгострокове щорічне фінансування для українських оборонних виробництв, стійку фінансову основу для оборонної галузі, – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що для країн-партнерів така співпраця також є взаємовигідною, адже вони отримують доступ до сучасних оборонних технологій та рішень, які Україна напрацювала під час повномасштабної війни.

За його словами, станом на сьогодні Україна вже уклала дев’ять міжнародних угод у форматі Drone Deals, тоді як ще близько 15 договорів перебувають у роботі.

Що відомо про формат Drone Deals

Україна та Європейський Союз започаткували новий формат оборонного партнерства Drone Deal, який передбачає довгострокову співпрацю у сфері виробництва безпілотників. У перспективі механізм планують поширити й на інші види озброєння.

Нещодавно до ініціативи приєдналися Нідерланди та Данія, ставши восьмою і дев’ятою країнами-учасницями. Співпраця передбачає спільне виробництво безпілотних систем та розвиток новітніх оборонних технологій.

Крім того, Зеленський раніше повідомляв, що Україна та Сполучені Штати наблизилися до укладення окремої угоди Drone Deal.

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