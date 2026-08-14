Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт дронів та компонентів до них. Для окремих категорій безпілотників ставка сягатиме 100%.

Про це повідомляє Білий дім.

Які мита на дрони запровадив Трамп

Найвище 100-відсоткове мито Дональд Трамп встановив для дронів, які США вважають особливо чутливими з погляду національної безпеки. Йдеться, зокрема, про:

Зараз дивляться

безпілотники з максимальною злітною масою понад 25 кг;

дрони з можливостями тепловізійної зйомки;

док-станції для таких БпЛА;

окремі критично важливі компоненти.

Для менших дронів, які не мають чутливих із погляду безпеки можливостей, а також низки інших компонентів встановлюється мито у розмірі 25%.

Окремі ставки передбачені для союзників США. На дрони та компоненти з Європейського Союзу, Японії, Ліхтенштейну, Південної Кореї, Швейцарії та Тайваню діятиме мито у 15%, а для Великої Британії – 10%.

Такі ставки застосовуватимуть за умови, що практично все апаратне й програмне забезпечення та технології походять із відповідної країни або США.

Основні мита на імпорт дронів почнуть діяти через 21 день після підписання прокламації Трампом.

Для компонентів безпілотників, які не належать до особливо чутливих, нові правила почнуть застосовувати через 180 днів.

Крім того, міністр торгівлі США має створити програму, яка стимулюватиме компанії переносити виробництво дронів та їхніх компонентів до Сполучених Штатів.

У Білому домі пояснили це рішення тим, що безпілотники стали однією з ключових технологій сучасної війни, тоді як американський ринок досі залежить від іноземних постачальників критично важливих компонентів.

У Вашингтоні вважають, що така залежність створює ризики для національної та кібербезпеки США.

Нові мита мають одночасно скоротити залежність від іноземних постачальників, зміцнити американську оборонно-промислову базу та стимулювати виробництво безпілотників безпосередньо у США.

Нагадаємо, Україна вже уклала дев’ять міжнародних угод у форматі Drone Deals, ще близько 15 договорів перебувають у роботі.

За словами Зеленського, Drone Deals забезпечують довгострокове щорічне фінансування українських оборонних виробництв.

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