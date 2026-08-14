Соединенные Штаты подтвердили неизменную поддержку Японии и ее позиции относительно суверенитета над Северными территориями.

США поддержали Японию после визита Путина на спорные острова

Посол США в Японии Джордж Гласс в соцсети X прокомментировал визит Владимира Путина на Курильские острова, называемые в Японии Северными территориями.

– Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в поддержке своего ключевого союзника и в признании японского суверенитета над Северными территориями, – подчеркнул Гласс.

Он добавил, что на фоне усилий Вашингтона и Токио по укреплению стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе США выступают против действий, способных подорвать мир и безопасность.

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Территориальный спор вокруг островов десятилетиями остается одним из главных раздражителей в отношениях России и Японии. Советский Союз занял эти территории в 1945 году в конце второй мировой войны.

Поездка Путина стала первым визитом российского президента на острова с 2010 года, когда там побывал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Северные территории являются неотъемлемой частью Японии как с исторической точки зрения, так и в соответствии с международным правом. После визита Путина Токио вызвало российского посла.

В посольстве России в Японии заявили, что острова являются “неотъемлемой частью Российской Федерации”, а поездка российского президента не является вопросом, который Москва должна обсуждать с другими государствами.

В ООН ситуацию назвали двусторонним вопросом. Представитель генерального секретаря организации Антониу Гутерриша Ширин Ясин отметила, что спор должен разрешаться между соответствующими государствами-членами.

Напомним, что МИД Украины резко осудило визит российского диктатора Владимира Путина на остров Итуруп. В украинском дипломатическом ведомстве назвали поездку президента РФ на Курильские острова провокацией.

Источник : France24

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