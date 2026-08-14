Сполучені Штати підтвердили незмінну підтримку Японії та її позиції щодо суверенітету над Північними територіями.

США підтримали Японію щодо візиту Путіна на спірні острови

Посол США в Японії Джордж Гласс у соцмережі X прокоментував візит Володимира Путіна на Курильські острови, які в Японії називають Північними територіями.

– Сполучені Штати залишаються непохитними у підтримці свого ключового союзника та у визнанні японського суверенітету над Північними територіями, — наголосив Гласс.

Він додав, що на тлі зусиль Вашингтона і Токіо зі зміцнення стабільності та процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні США виступають проти дій, здатних підірвати мир і безпеку.

Зараз дивляться

Територіальна суперечка навколо островів десятиліттями залишається одним із головних подразників у відносинах Росії та Японії. Радянський Союз зайняв ці території у 1945 році наприкінці Другої світової війни.

Поїздка Путіна стала першим візитом російського президента на острови з 2010 року, коли там побував Дмитро Медведєв.

Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що Північні території є невід’ємною частиною Японії як з історичного погляду, так і відповідно до міжнародного права. Після візиту Путіна Токіо викликало російського посла.

У посольстві Росії в Японії натомість заявили, що острови є «невід’ємною частиною Російської Федерації», а поїздка російського президента не є питанням, яке Москва має обговорювати з іншими державами.

В ООН ситуацію назвали двостороннім питанням. Речниця генерального секретаря організації Антоніу Гутерріша Ширін Ясін зазначила, що суперечка має вирішуватися між відповідними державами-членами.

Нагадаємо, що МЗС України різко засудило візит російського диктатора Володимира Путіна на острів Ітуруп. В українському дипломатичному відомстві назвали поїздку президента РФ на Курильські острови провокацією.

Джерело : France24

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