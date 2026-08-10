Россия ускорила развертывание собственной спутниковой системы связи Рассвет, которая должна стать аналогом американской Starlink.

Об этом в интервью рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Российская спутниковая система Рассвет

По словам Скибицкого, Москва уже начала выводить спутники на околоземную орбиту и планирует создать масштабную группировку.

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Россияне начали реализовывать этот проект значительно быстрее, чем планировали.

В марте 2026 года РФ вывела на околоземную орбиту 16 спутников. В последствии Москва планирует продолжать запуски, постепенно наращивая количество аппаратов.

Согласно планам российской стороны, к 2027 году группировка должна насчитывать 292 спутника. К 2035 году его планируют увеличить до 924 спутников.

Вадим Скибицкий объясняет, что сейчас система может работать только фрагментарно, когда отдельный российский спутник пролетает над территорией Украины.

Однако после развертывания полноценной группировки спутников Рассвет сможет функционировать по принципу, подобному Starlink.

Вадим Скибицкий подчеркнул, что появление российской спутниковой системы создает новые вызовы для Украины. По его словам, уже идет обсуждение возможных способов противодействия Рассвету.

В конце января 2025 года стало известно, что Минобороны Украины вместе с компанией SpaceX работают над решением проблемы использования систем Starlink российскими военными и дронами.

В мае 2026 года Пентагон сообщал, что отключение Starlink у россиян помогло Силам обороны отвоевать 400 кв. км территории.

В июле Илон Маск заявил, что РФ получала терминалы Starlink контрабандой через Украину, после чего SpaceX вместе с Киевом заблокировала неавторизованные устройства.

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