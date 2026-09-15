Соединенные Штаты Америки развернули космическое оружие непосредственно на орбите и готовы применять его для защиты своих военных.

Об этом объявил министр Военно-воздушных сил США Трой Майнк, выступая на ежегодной конференции по вопросам воздуха, космоса и кибербезопасности в Национальной гавани, сообщает The Washington Post.

США признали наличие наступательного космического оружия

Это заявление стало первым публичным признанием Вашингтона относительно наличия собственного наступательного арсенала в космосе.

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Это произошло после лет предостережений американской стороны о том, что Россия и Китай активно отрабатывают на орбите наступательные маневры, в частности применяют глушения и лазеры, которые создают прямую угрозу для спутников США.

Заявление главы ВВС фактически стало прозрачным предупреждением в адрес Пекина и Москвы, утверждают журналисты.

Майнк воздержался от уточнений по конкретному типу оружия, которое уже находится в космосе. Однако намекнул, что эти возможности будут применяться для контроля космоса.

Дополнительный контекст журналистам The Washington Post на условиях анонимности предоставил американское чиновник. По его словам, функционал оружия предусматривает возможность уничтожения вражеского спутника, если он будет использован для атаки на американские войска или космические аппараты США.

Кроме того, США работают над созданием сети космических ракет, которые рассматриваются как компонент будущей системы противоракетной обороны Золотой купол.

Министр ВВС США не стал детализировать причины, почему информацию о новых военных возможностях раскрыли именно сейчас, отметив лишь, что на освещение таких тем влияет немало факторов.

В то же время он обратил внимание на ключевое значение этого шага для глобального баланса безопасности: Майнк утверждает, что это важно с точки зрения сдерживания, добавив, что новые системы будут защищать американские силы от действий противника.

Китай предостерег США от гонки вооружений в космосе

В ответ Китай выразил обеспокоенность и предостерег от рисков возникновения гонки вооружений в космическом пространстве. Ответная реакция Пекина появилась после заявления со стороны США о наличии у них наступательного космического арсенала, сообщает BBC.

В Министерстве иностранных дел Китая выступили с призывом к американской стороне пересмотреть текущий курс и отказаться от дальнейшей эскалации военного присутствия на орбите.

— Мы призываем американскую сторону прекратить расширение своих военных возможностей и подготовку к войне в космическом пространстве, — говорится в заявлении.

США долгое время ограничивались лишь заявлениями о намерениях усилить свои военные способности в космическом пространстве. Главной причиной такой политики американские чиновники называли быстрое развитие аналогичных программ в России и Китае.

По данным Вашингтона, эти страны разрабатывают средства, способные атаковать американские спутники и полностью блокировать их работу в случае потенциального военного конфликта. Формирование новой архитектуры безопасности США в космосе продолжается уже несколько лет, однако в последнее время оно получило существенное ускорение.

В 2019 году в США впервые за 70 лет был создан новый вид вооруженных сил – Космические силы. В прошлом году американский президент Дональд Трамп подписал указ, которым официально определил, что Космические силы должны выполнять не только оборонительные, но и наступательные задачи.

Администрация Белого дома также отмечала, что будущая масштабная система ПРО Золотой купол, призванная перехватывать ракеты и другие угрозы, будет иметь мощный космический компонент, в частности, специальные ракеты-перехватчики.

В 1967 году СССР и США подписали основополагающий Договор о космосе (к которому могут присоединяться и другие государства), строго запрещающий размещать в космическом пространстве оружие массового поражения.

В то же время документы 1967 года не содержат запрета на применение обычных видов вооружений. В результате в последние годы США, Китай и Россия активно разрабатывают различные средства для поражения спутников противника, которые в современных условиях обеспечивают решающие функции — связь, разведку и навигацию.

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