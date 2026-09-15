Сполучені Штати Америки розгорнули космічну зброю безпосередньо на орбіті та готові застосовувати її для захисту власних військових.

Про це оголосив міністр Військово-повітряних сил США Трой Майнк під час виступу на щорічній конференції з питань повітря, космосу та кібербезпеки в Національній гавані, повідомляє The Washington Post.

США визнали наявність наступальної космічної зброї

Ця заява стала першим публічним визнанням з боку Вашингтона щодо наявності власного наступального арсеналу в космосі.

Зараз дивляться

Це сталося після років застережень американської сторони про те, що Росія та Китай активно відпрацьовують на орбіті наступальні маневри, зокрема, застосовують глушіння та лазери, які створюють пряму загрозу для супутників США.

Заява очільника ВПС фактично стала прозорим попередженням на адресу Пекіна та Москви, стверджують журналісти.

Майнк утримався від уточнень щодо конкретного типу зброї, яка вже перебуває у космосі. Однак натякнув, що ці спроможності застосовуватимуться для контролю космосу.

Додатковий контекст журналістам The Washington Post на умовах анонімності надав американський посадовець. За його словами, функціонал зброї передбачає можливість знищення ворожого супутника, якщо той буде використаний для здійснення атаки на американські війська або космічні апарати США.

Окрім цього, США працюють над створенням мережі космічних ракет, які розглядаються як компонент майбутньої системи протиракетної оборони Золотий купол.

Міністр ВПС США не став деталізувати причини, чому інформацію про нові військові можливості розкрили саме зараз, зазначивши лише, що на висвітлення таких тем впливає чимало чинників.

Водночас він звернув увагу на ключове значення цього кроку для глобального безпекового балансу: Майнк стверджує, що це важливо з точки зору стримування, додавши, що нові системи захищатимуть американські сили від дій противника.

Китай застеріг США від гонки озброєнь у космосі

У відповідь Китай висловив занепокоєння та застеріг від ризиків виникнення “гонки озброєнь” у космічному просторі. Відповідна реакція Пекіна з’явилася після заяви з боку США щодо наявності у них наступального космічного арсеналу, повідомляє BBC.

У Міністерстві закордонних справ Китаю виступили із закликом до американської сторони переглянути свій поточний курс та відмовитися від подальшої ескалації військової присутності на орбіті.

— Ми закликаємо американську сторону припинити розширення своїх військових можливостей та підготовку до війни в космічному просторі, — йдеться в заяві.

США тривалий час обмежувалися лише заявами про наміри посилити свої військові спроможності в космічному просторі. Головною причиною такої політики американські посадовці називали швидкий розвиток аналогічних програм у Росії та Китаї.

За даними Вашингтона, ці країни розробляють засоби, здатні атакувати американські супутники та повністю блокувати їхню роботу в разі потенційного військового конфлікту. Формування нової безпекової архітектури США у космосі триває вже кілька років, проте останнім часом воно отримало суттєве прискорення.

У 2019 році у США вперше за 70 років було створено новий вид збройних сил — Космічні сили. Торік американський президент Дональд Трамп підписав указ, яким офіційно визначив, що Космічні сили мають виконувати не лише оборонні, а й наступальні завдання.

Адміністрація Білого дому також зазначала, що майбутня масштабна система ПРО Золотий купол, покликана перехоплювати ракети та інші загрози, матиме потужний космічний компонент, зокрема, спеціальні ракети-перехоплювачі.

У 1967 році СРСР та США підписали основоположний Договір про космос (до якого можуть приєднуватися й інші держави), що суворо забороняє розміщувати в космічному просторі зброю масового ураження.

Водночас документи 1967 року не містять заборони щодо застосування звичайних видів озброєнь. У результаті протягом останніх років США, Китай та Росія активно розробляють різноманітні засоби для ураження супутників противника, які в сучасних умовах забезпечують вирішальні функції — зв’язок, розвідку та навігацію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.