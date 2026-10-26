Україна працює з міжнародними партнерами над поповненням запасів ракет для систем протиповітряної оборони. Зокрема, Київ протягом майже місяця очікує на підпис очільника Пентагону Піта Гегсета щодо постачання ракет для комплексів Patriot та Nasams.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками проведеного селектора.

Зеленський про постачання ракет для ППО

Президент наголосив, що робота над забезпеченням перехоплювачів для ППО триває одразу на кількох напрямках — зі США, Європою та іншими партнерами, які мають відповідні запаси ракет PAC-2 і PAC-3.

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Зокрема, Зеленський доручив ще раз проговорити питання підписання відповідних документів із американською стороною. Водночас тривають переговори з іншими країнами.

Про ситуацію з постачанням перехоплювачів для ППО, насамперед систем Patriot, президенту доповіли міністр оборони України Євгеній Хмара, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Під час селекторної наради окрему увагу приділили ліквідації наслідків російських атак на українську інфраструктуру. Прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів про перебіг відновлювальних робіт у регіонах.

Зеленський висловив вдячність ремонтникам та енергетичним компаніям за виконання завдань, зазначивши, що роботи тривають фактично без перерви з використанням створених резервів обладнання.

Водночас він додав, що розраховує на вчасну та достатню комунікацію МЗС, Міністерства енергетики та інших залучених структур щодо поповнення складських резервів обладнання.

Учасники наради окремо обговорили підготовку до чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, що має відбутися у листопаді.

Володимир Зеленський наголосив на важливості прискорення виконання тих рішень, які вже певний час перебувають на порядку денному, оскільки кожен пакет військової підтримки — це можливість захистити життя людей.

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