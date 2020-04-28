Пентагон признал подлинность видео с НЛО

Пентагон опубликовал три видеозаписи, на которых сняты неопознанные летающие объекты и подтвердил их подлинность. Съемка велась с военных самолетов.

Одно видео было записано в ноябре 2004 года, два другие — в январе 2015 года.

Эти видеозаписи в 2007 и 2017 годах без разрешения Пентагона попали в открытый доступ.

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— Минобороны публикует эти видеозаписи, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные, — говорится в заявлении Пентагона.

На видео зафиксированы летающие объекты, которые внешне не похожи ни на какие известные летательные аппараты.

К слову, астрономы сфотографировали астероид, который пролетит мимо Земли. Прогнозируется, что он приблизится к планете в конце апреля.

Источник: Министерство обороны США