В апреле возле Земли пролетит астероид: ученые сделали уникальные кадры

Астрономы сфотографировали астероид, который пролетит мимо Земли на следующей неделе. Прогнозируется, что он приблизится к нашей планете в конце апреля.

В итальянской обсерватории Virtual Telescope Project ученый Гианлука Маси сделал 166 снимков астероида 1998 OR2 еще 15 апреля.

— Астероид, который официально называется 52768 (1998 OR2) приблизится к Земле 29 апреля, — говорится в сообщении.

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Маси сделал анимацию из кадров. Как предполагают ученые, величина астероида от 1,8 до 4,1 км. Он движется со скоростью более 31 тыс. км/ч.

Напомним, ранее мы писали, что в феврале рядом с Землей пролетал астероид с №163 373. Его диаметр составлял от 440 до 990 м.

Источник: Express