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Факты / Мир / Мировые новости
Людмила Богданова |

В Румынии горела больница для больных Covid-19 — погибли 10 пациентов

В Румынии возник пожар в больнице для больных коронавирусом. Трагедия произошла на востоке стране, в городе Пятра-Нямц.

Пламя вспыхнуло в двух палатах реанимации, где находилось 16 больных. В результате пожара погибли 10 пациентов.

Еще семь человек получили тяжелые ранения, среди них есть врач терапии, который пытался спасти больных. Сейчас медик находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали с 80% ожогов.

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Точная причины пожара пока неизвестна, однако министр здравоохранения Нелу Татару рассматривает вариант замыкания.

В Чехии загорелась украинская церковь

В столице Чехии, Праге, произошел пожар в украинской церкви, которая была построена еще в XVII веке. В результате инцидента никто не пострадал, однако здание почти полностью разрушено.

Причины пожара выясняются.

Источник: Sky News

Фото: Pixabay

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