Отец блогера и журналиста Романа Протасевича отреагировал на задержание своего сына в минском аэропорту.

Дмитрий Протасевич заявил, что посадка самолета в Беларуси — хорошо спланированная операция спецслужб, которую продумывали не одну неделю.

— Я полностью убежден, что это была заранее спланированная операция, которая была тщательно подготовлена, и, наверное, не только спецслужбами Беларуси, — отметил отец Романа Протасевича.

Он сравнил задержание своего сына, основателя Telegram-канала Nexta, с террористическим актом.

— Теракт ужасен из-за своих последствий. И они намного хуже, чем сам теракт. Мы очень переживаем из-за того, что происходит с нашим сыном. К сожалению, мы не знаем, где он и что с ним, — подчеркнул отец задержанного журналиста.

Задержание Протасевича

Самолет Афины-Вильнюс вне расписания приземлился в Национальном аэропорту Минска 23 мая. Ryanair получила указание от белорусских авиадиспетчеров посадить самолет в Минске, поскольку он был якобы заминирован.

Военный истребитель МиГ-29, который находится в распоряжении самопровозглашенного президента Беларуси Олександра Лукашенко, был поднят в небо для сопровождения самолета.

После посадки был задержан Роман Протасевич, известный журналист и блогер, основатель Telegram-канала Nexta, летевший этим рейсом. В Беларуси Протасевичу может грозить смертная казнь.