Французский магнат моды Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире, его состояние оценивается в $186,3 млрд.
Вырваться вперед ему удалось за счет роста акций его группы LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).
С марта 2020 года его состояние выросло на более чем $110 млрд, 14 месяцев назад оно было $76 млрд.
По состоянию на 24 мая 2021 года, Бернар Арно обогнал основателя компании Amazon Джеффа Безоса ($186 млрд) и руководителя SpaceX и Tesla Илона Маска ($147,3 млрд).
Самые богатые люди мира
В апреле 2021 года Forbes опубликовал традиционный рейтинг самых богатых людей мира.
Уже тогда Арно входил в тройку лидеров, однако уступал Безосу и Маску.
Подробнее читайте на Фактах ICTV.
Источник: Forbes