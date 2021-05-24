Французский магнат моды Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире, его состояние оценивается в $186,3 млрд.

Вырваться вперед ему удалось за счет роста акций его группы LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

С марта 2020 года его состояние выросло на более чем $110 млрд, 14 месяцев назад оно было $76 млрд.

По состоянию на 24 мая 2021 года, Бернар Арно обогнал основателя компании Amazon Джеффа Безоса ($186 млрд) и руководителя SpaceX и Tesla Илона Маска ($147,3 млрд).

Самые богатые люди мира

В апреле 2021 года Forbes опубликовал традиционный рейтинг самых богатых людей мира.

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Уже тогда Арно входил в тройку лидеров, однако уступал Безосу и Маску.

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Источник: Forbes