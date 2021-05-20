США согласуют с Украиной вопросы, обсуждаемые Байденом и Путиным — Кулеба

Соединенные Штаты Америки будут согласовывать с Украиной вопросы, относящиеся к ней, во время встречи президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио НВ.

В частности, министр ответил на вопрос о перспективах на то, чтобы президент Украины Владимир Зеленский быстрее встретился с Джо Байденом, чем это сделает Путин.

— У нас не Олимпийские игры, — кто быстрее, тот и победил. Главное — это качество дискуссии. Поэтому мы не ставим задачу сделать что-то быстрее, — объяснил он.

По словам Кулебы, если получится встретиться до — то встретятся, если нет — то встретятся после (встречи с Путин, — Ред.).

Как отметил глава украинского МИД, главное, что Штаты будут вместе с украинской стороной координировать те вопросы, которые будут обсуждаться с Россией в отношении Украины.

Встреча Байдена и Путина

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина может состояться в ближайшую неделю.

В то же время местом встречи может стать Исландия.

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